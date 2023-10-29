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الحالة المرورية اليوم.. كثافات في رمسيس وصلاح سالم وسيولة أعلى كوبري الجلاء

كتب:

منى صلاح
12:49 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
الحالة المرورية في شوارع القاهرة

الحالة المرورية في شوارع القاهرة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الحالة المرورية بشوارع القاهرة، موضحا الكثافات المرورية في شارع رمسيس بوسط القاهرة الخديوية والتي تصل إلى ميدان العباسية، بجانب كثافات مرورية نسبية في طريق صلاح سالم.

سيولة مرورية بكوبري الجلاء

ووفقا للبرنامج، المُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، فإنَّ كوبري الجلاء به سيولة مرورية حتى طريق العروبة، فيما يتواجد كثافات مرورية نسبية عند كوبري المطار تبدأ في الاختفاء عند الوصول إلى طريق المطار.

كثافات مرورية بسيطة عند كوبري الحدائق

كما أشارت النشرة المرورية في البرنامج إلى وجود كثافات مرورية بسيطة عند كوبري الحدائق للأشخاص القادمين من الزاوية الحمراء ومتجهين إلى الفنجري، وكذلك أعلى كوبري المطرية للقادمين من الكابلات، وكورنيش النيل للقادمين من المظلات، موضحا أن الكثافات المرورية في تلك المناطق متحركة وتستمر حتى وسط البلد.

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