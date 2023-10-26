الحالة المرورية اليوم.. كثافات من رمسيس إلى العباسية وتباطؤ في شارع الهرم

استعرض برنامج «الصباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023.

كثافات مرورية في شارع رمسيس

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تصل إلى ميدان العباسية، وعند الوصول إلى تقاطع شارع صلاح سالم، فإننا سنجد كثافات نسبية هناك، وفي كوبري الجلاء نجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة.

وأضافت، أن كوبري المطار يشهد كثافات نسبية تبدأ تختفي أثناء الوصول إلى كوبري المطار، مشيرةً إلى أن كورنيش النيل القادم من المظلات يشهد كثافات مرورية بسيطة ومتحركة حتى وسط البلد.

كثافات في الكورنيش

وتابعت: «كما تظهر كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى وسط البلد، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العريش حتى الطالبية، وكثافات أخرى للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق.