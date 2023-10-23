«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية اليوم الاثنين

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الاثنين.

كثافات نسبية في ميدان عبدالمنعم رياض

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وهناك أخرى بها سيولة مرورية على طريق الكورنيش.

وتوجد كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد بعض الكثافات المرورية، وفي كوبري أكتوبر، توجد كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية.

وعند السير من غمرة في اتجاه العباسية، سنجد أن هناك سيولة مرورية، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، والأمر ذاته بالنسبة للمتجه إلى ميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر، وصولا إلى المنصة.

كثافات مرورية

وظهرت كثافات متحركة بشارعي عباس العقاد والطيران، وصولا إلى الطريق الدائري، ويشهد شارع ترسا في الجيزة كثافات مرورية، نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين.

كما تظهر كثافات متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولا إلى إمبابة وبولاق.