الحالة المرورية في القاهرة الكبرى اليوم.. كثافات قرب محطة مترو الجامعة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ودينا شرف، والمذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

الحالة المرورية في القاهرة

وانتظمت الحركة المرورية في نفق الأزهر، وتظهر كثافات أعلى الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق القادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر أمام المتجهين من منطقة المنيب والأوتوستراد والتجمع، وهناك بعض الكثافات في الاتجاه العكسي أمام القادم من المعادي لبعض المناطق من الجيزة، وأمام القادمين من التجمع الخامس وفي طريقه إلى البساتين وزهراء المعادي.

الحالة المرورية في الجيزة

وتوجد سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وهناك كثافات مرورية نسبية قرب محطة مترو القاهرة، بدءًا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير، فضلا عن ظهور كثافات أخرى ظهرت أعلى كوبري الجامعة.

حالة المرور بالإسماعيلية

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الإسماعيلية، فهناك سيولة مرورية كبيرة في طريق عثمان أحمد عثمان الواصل بين الاستاد والجامعة ومجمع المحاكم، عدا بعض الكثافات المتحركة التي لا تؤثر على حركة الطريق، أما المتجه إلى بورسعيد، توجد سيولة مرورية في طريق «الإسماعيلية - بورسعيد»، كما أنّ هناك سيولة مرورية كبيرة على الطريق الدائري حول المحافظة.