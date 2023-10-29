«الأرصاد» تحذر من ضباب كثيف على الطرق بسبب ارتفاع الرطوبة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، داعية جميع قائدي المركبات على تلك الطرق، إلى ضرورة يجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ضباب على الطرق بسبب الشبورة

من ناحيتها، قالت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنَّ أسباب الشبورة الكثيفة التي تصل لحد الضباب تلك الأيام؛ ارتفاع نسب الرطوبة في فترات الليل المتأخرة، إذ تظهر على صورة شبورة مائية وسحب وغيوم، ومع سطوع أشعة الشمس، تزداد كثافة هذه الشبورة وترتفع لأعلى، وبذلك تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق خلال فترات الصباح الباكر وحتى بداية فترات الظهيرة على بعض الطرق.

سبب السحب الغائمة في الصباح الباكر

وأضافت منار غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «لذا تصبح الأجواء غائمة في تلك الفترة، بسبب الشبورة الكثيفة والغيوم التي تتشكّل على هيئة سحب، ولكنها تختلف كثيرًا عن السحب الممطرة، وهي ظاهرة طبيعية في هذا الوقت من العام، تزامنًا مع مرتفع جوي يعمل على حبس هذه السحب والغيوم في طبقات قريبة من سطح الأرض».

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