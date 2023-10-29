بطل فيلم همام في أمستردام: قلوبنا مع الشعب الفلسطيني

يواصل عدد كبير من الفنانين دعم القضية الفلسطينية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي سواء من خلال صفحاتهم الخاصة أو التبرع والتطوع ومن بين هؤلاء الفنانين الفنان صبري سعد بطل فيلم «همام في أمستردام».

بطل فيلم همام في أمستردام

وقال الفنان صبري سعد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كلنا قلوبنا مع الشعب الفلسطيني، ولازم كل واحد يدعم باللي يقدر عليه، أنا طول الوقت ماشي بالشال الفلسطيني في شوارع هولندا وبلجيكا دعما ليهم، وتعبيرا عن غضبنا عما يحدث ضدهم من انتهاكات وجرائم، ومش بس كدا، كمان في أي إيفنت أو افتتاح فيلم أو أي لقاء صحفي أو تليفزيوني».

وكشف الفنان صبرى سعد بأنه قدم من قبل مسرحية خاصة عن القضية الفلسطينية عام 2001 وكانت مسرحية في غاية الجمال، عن شخصية فنان فلسطيني اسمه على اسم الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.