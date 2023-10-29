أستاذ علوم سياسية: فلسطين تثق في مصر شعبا وقيادة لدورها البارز

قال الدكتور جهاد حرازين، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ مصر لاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر «رمانة ميزان» في الشرق الأوسط، لما تتمتع به من ثقل سياسي وحضور في قضايا المنطقة، بجانب امتلاكها علاقات مع كل الأطراف.

حضور مصري بارز للدفاع عن فلسطين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أننا شاهدنا على مدار تاريخ القضية الفلسطينية الحضور المصري البارز والقوي، ومصر تعد شريكا للشعب الفلسطيني في قضيته، ونحرص على تأكيده دوما، فمصر شريك لا مجرد وسيط.

فلسطين تثق في مصر شعبا وقيادة

وأضاف أنَّ الدور المصري البارز في القضية نابع من ثقة الشعب الفلسطيني بمصر، وذلك على مستوى كل الفصائل، وكذلك القيادة الفلسطينية تثق بـ القيادة المصرية، موضحا: «مصر تستطيع أن تتحدث وتنقل الرسالة وتضع الأمور في نصابها الحقيقي، وتعرضها بشكل واضح على طاولة المفاوضات».

التنديد بالقصف والهجمات

وتابع: «رأينا على مدار الأيام الماضية بل والفترات السابقة، التحرك المصري لوقف العدوان على غزة أو الضفة أو الأقصى، والتنديد بالقصف والهجمات، في إطار محاولات عديدة من مصر لإنقاذ الشعب الفلسطيني، والوساطات المصرية كل مرة هي التي تنجح في إنقاذ شعبنا».