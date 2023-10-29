محلل سياسي: إسرائيل قاعدة متقدمة ترعى مصالح أمريكا في المنطقة

قال الدكتور عبدالهادي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إنّ العدوان الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ليس تصعيدا ولكن ثمة قرارا أمريكيا قبل أن يكون إسرائيليا بإنهاء الحالة التي كانت قبل السابع من أكتوبر.

وأضاف مطاوع خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «إسرائيل بالنسبة لأمريكا قاعدة متقدمة، وهذه القاعدة تبني عليها كل مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وأي اهتزاز في إسرائيل هو اهتزاز لمصالح الولايات المتحدة، وبالتالي فإن المحافظة عليها هو قرار استراتيجي أمريكي أوروبي».

مطاوع: عملية 7 أكتوبر سبب الألم لإسرائيل

وتابع: «عملية 7 أكتوبر كان بها الكثير من الألم لإسرائيل، فقد اخترقت كل ما كانت تروج له خلال الفترات الماضية سواء على المستوى الأمني والقوة العسكرية في المنطقة، أو المستوى المعنوي للجمهور الإسرائيلي والاقتصاد والصناعة الإسرائيلية».

واستكمل: «ما حدث في السابع من أكتوبر سيؤثر على إسرائيل اقتصاديا وسياسيا وكان لابد استرداد ماء الوجه، حيث سارعت واشنطن على نحو غير طبيعي لاستغلال الموقف، ووجدت الفرصة كي تعيد تمركز نفسها في منطقة الشرق الأوسط حتى تقيم مشاريع لقطع الطريق على الصين وروسيا اقتصاديا».