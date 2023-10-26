باحث: الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو بمجلس الأمن لمنع وقف إطلاق النار بغزة

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة على مدار 20 يومًا، لم يكن ليتم إلا بدعم وتأييد غربي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو في وقف أي قرار لإطلاق النار في غزة، أو تحميل إسرائيل أي إدانة.

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية «إكسترا نيوز»، أنه لا يمكن لإسرائيل الاستمرار فيما تقوم به في غزة والإعداد لعملية هجوم بري أو ويكون بدعم الغرب لها، مشيرًا إلى أن المشروعات التي قدمت لمجلس الأمن قوبلت بالفيتو الأمريكي.

مجلس الأمن

وعن انعقاد جلسة طارئة اليوم لمجلس الأمن، قال إنها جلسة استثنائية حتى وإن صدر عنها قرار فإن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، وبذلك تستمر إسرائيل في عدوانها على غزة.

وأكد أن العدوان الحالي على قطاع غزة كرس ورسخ مجموعة من المفاهيم التي لا يمكن تجاوزها في المرحلة المقبلة، ومنها حقوق الإنسان والتي ثبت أنها ليست مكفولة، لكل المدنيين فهم الذين أدانوا مقتل المدنيين في أوكرانيا ولم يدينوا إسرائيل في قتل النساء والأطفال.

حيادية الإعلام الغربي

وأشار إلى أنه لا مجال عن حيادية الإعلام الغربي فعلى مدار 20 يومًا يكرس الإعلام الغربي لتكريس ودعم الرواية الإسرائيلية على المستوى السياسي والعسكري.