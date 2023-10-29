توزيع 730 طن أسمدة على مزارعي المنوفية مع بداية الموسم الشتوي

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال أسبوع، حيث أفاد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة، أنه في إطار جهود المحافظة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية، وتم إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 1619 متر مربع، بما يعادل 9 قراريط و6 أسهم، وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 28 أكتوبر الحالي، لافتا أنه تم استرداد مساحة أكثر من 582 ألفا متر مربع بواقع 1504 حالات تبوير دون زراعة.

تطهير الترع والمجاري المائية بالمنوفية

وفي ضوء تنفيذ خطة تطهير الترع والمجاري المائية والمساقي الخصوصية بأرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت أكثر من 8 كيلومترات من المساقي الخصوصية بنواحي إبشاى وسلامون قبلي بمركز الشهداء وترعتي الغزالة والكبيرة، وكفر نفرة مركز بركة السبع مسقة الملقة، وكفر وهب مركز قويسنا مسقة أم إيهاب، وبمم مركز تلا مسقتي الحكر والبجم وطنبشه، مجريا مركز أشمون مسقة الغربى ، سدود مركز منوف مسقة البشاري والتي تخدم مساحة 870 فدانا.

توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي في المنوفية

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة، فقد تم الانتهاء من توزيع 730 طن نترات ويوريا (ائتمان) بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي في مطلع الشهر الحالي وحتى 25 أكتوبر 2023، مؤكدا توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية والتي يبلغ ما يقرب من 27 ألف طن نترات ويوريا، وجار توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

وأضاف أنه تم ضبط 87 شيكارة من النترات المدعمة بمركز أشمون والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وذلك خلال شن حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة، إنه استمرارا لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة، فقد تم إجراء 7 معاينات لمزارع دواجن وماشية ومراكز تجميع الألبان تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى المرور الميداني على ما يزيد عن 5600 فدان حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.