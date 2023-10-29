ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في بلبيس ومنيا القمح بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، للتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية.

حملات تفتيشية على معارض بيع الأدوية البيطرية

وأوضح اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، تنفيذ حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي بلبيس ومنيا القمح، في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة التفتيشية تم من خلالها المرور على مركزى بيع أدوية بيطرية وتحرير محضرين، وضبط 123 عبوة لـ25 صنفا، ودواء بيطري مخالف ما بين منتهي الصلاحية وغير مسجل، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات و التحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.