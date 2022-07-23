ضبط طالب يدير عيادة لعلاج الأسنان في سوهاج.. اعرف العقوبة القانونية

تمكنت حملة من مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، من ضبط طالب بجامعة خاصة، ولم يكمل دراسته الجامعية داخل عيادته الخاصة بمدينة المنشاة، وذلك أثناء قيامه بالكشف على المرضى، كما تم ضبط أدوات غير صالحة للاستخدام داخل العيادة.

العقوبة المتوقعة

ولخطورة ممارسة الطب بدون دراسة وترخيص على حياة المواطنين، يتم فرض عقوبة على المخالفين، ويوضح عاطف أبو القاسم المحامي بالنقض والإدارية العليا بمحافظة سوهاج، العقوبة المتوقعة في مثل هذه الحالات.

يقول أبو القاسم لـ«الوطن»، نصت المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954م على عدم إجازة ابداء مشورة طبية أو عيادة مرضية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد من وزير الصحة العمومي من جسم المرضي الأدميين، للتشخيص الطبي المعملي بأي طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام ممارسة مهنة الطب بأي صفة كانت، إلا اذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان أسمة مسجلا بجدول نقابة الأطباء أو سجل وزارة الصحة العمومية.

الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه

وتابع المحامي، أن المادة العاشرة من ذات القانون تنص بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة يعاقب العقوبتين معا وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بغلق العيادة مع نزع اللوحات والافتات ومصادر الأشياء المتعلقة بالمهنةـ ويأمر بذلك بنشر الحكم مرة واحدة أو أكثر من مرة في جريدة بعينها علي نفقة المحكوم عليه.

شروط ممارسة مهنة الطب

واستكمل قائلا، يلزم لقيام ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وجود شخص ليس من المرخص لهم به، وأن يحدث جرحا بجسم الانسان كما لو اجري لو عملية جراحية أو إعطاء حقنة وفي هذا الحالة تقوم جريمة الجرح العمد إلى جانب ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، وأن الحكمة من تجريم ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص هي الحفاظ على صحة المواطنين وصوتها من عبث الدخلاء على مهنة الطب إذ ليس لهم من الإعداد الفني ما يؤهلهم لممارسة هذه المهنة المحفوفة بالمخاطر، وتؤدي إلى نتائج كارثية أعظمها موت الإنسان وإن كانوا يتوقفون في مرة أو أكثر في صرف علاج أو إجراء طبي معين، على أن مباشرة مهنة الطب بدون ترخيص يكون في ذاته جريمة ولو لم ينشأ عنه جرح أو ضرر من العمل الطبي الذي يباشر.

إلزامية التسجيل بنقابة الأطباء

ونوه المحامي إلى أن المادة العاشرة من ذات القانون السابق ذكره، قررت عقاب كل من يباشر طب الأسنان دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان أو الأطباء البشريين المسجل بسجل وزارة الصحة العمومية وبجدول أحدي نقابتي أطباء الأسنان أو الأطباء البشرين، وعلى أنه لا يجوز للأطباء البشريين أن يقوموا بعمل التركيبات الصناعية للأسنان بأنواعها، ولا شك في أن يلزم لتوافر جريمة ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص أن يقوم الفاعل بعمل من أعمال الطب أو التداوي فعليًا.