أكثر من 3 آلاف جنيه دخل شهري.. تفاصيل الشهادة المتميزة من بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس أنواعًا مختلفة من الشهادات الادخارية، من بينها شهادة بعائد 19% سنويًا ثابت لمدة 3 سنوات، ودورية صرف شهرية، إذ أن صاحب المبلغ 200 ألف جنيه يمكنه الحصول على عائد 3166 جنيهًا شهريًا.

وشهادة بنك قناة السويس يطلق عليها الشهادة الثلاثية المتميزة، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، واحتساب العائد يكون من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، بحسب جدول أسعار العائد من البنك المتوفر على الموقع الرسمي.

شهادة بنك قناة السويس الثلاثية المتميزة

ويتيح البنك إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة الثلاثية المتميزة إذ أن التمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة، كما يوفر الحصول على البطاقات الائتمانية بضمان الشهادة.

تفاصيل شهادة بنك السويس ذات العائد الثابت

ومن أهم المعلومات عن الشهادة أنَّ مدتها 3 سنوات والعائد ثابت طوال مدة الشهادة، وبالنسبة لكيفية الشراء الشهادة، يعمل العملاء الحاليين في بنك قناة السويس على طلب إصدار الشهادة الادخارية.

وبالنسبة للعملاء الجدد، يعملون على تقديم مستندات فتح حساب بالإضافة إلى طلب إصدار الشهادة الادخارية، ومن الممكن أن يتمّ طلب مستندات أخرى.