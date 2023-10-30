ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. أبرزها الضباب والأمطار الرعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية، التي تشهدها البلاد اليوم الاثنين، مشيرة إلى تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد اليوم، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

أمطار على الوجه البحري

وتشهد محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة على على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس اليوم، نوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال النهار.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الاثنين:

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.