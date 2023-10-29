وزير التعليم يشدد على تخصيص مسؤول للإبلاغ عن الصيانات العاجلة في كل مدرسة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة وجود مسؤول داخل كل مدرسة للإبلاغ عن الصيانات البسيطة والعاجلة، وسرعة اتخاذ اللازم والتعامل معها من أجل سلامة الطلاب، مشيرا إلي أنه تم تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، مؤكدًا أيضا على دور المدرسة في تفعيل المواطنة والولاء والانتماء لدى الطلاب.

جاء ذلك لقاء مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسى.

تطوير ودفع المنظومة التعليمية

ومن جهته، رحب محافظ كفرالشيخ، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا على التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ووضع حلول للتحديات والعقبات وتذليل المعوقات، بهدف تطوير ودفع المنظومة التعليمية قدما، وتحقيق جودة التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ ورفع العبء عن كاهل المواطن.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنّ المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع التعليم وتطوير المنشآت التعليمية، لتقديم خدمة تعليمية متميزة وبالجودة المطلوبة لتلبية احتياجات أبنائنا في مدن وقرى كفرالشيخ، لافتا إلى أنّ التعليم هو منارة التقدم وأساس المعرفة وبناء الإنسان المصري، وتقديم الخدمة التعليمية النوعية بتطوير التعليم الفني بكفرالشيخ، ليشمل تخصصات الاستزراع السمكي، التعدين، النسيج، ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وأشاد المحافظ بالتعليم الفني العسكري، وعودة الانضباط بالمدارس، ودعم نقاط مضيئة في المجتمع، موضحا أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن برفع الإشغالات في محيط المدارس، وتكثيف حملات التشجير والإنارة العامة وتطهير المدارس، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي بالتنسيق مع التربية والتعليم، بهدف تحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة للمواطنين.