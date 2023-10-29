ماذا حدث في أسواق الذهب خلال أسبوع؟.. تقرير «جولد بيليون» يكشف التفاصيل

ذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، في تقرير لها، أن أسعار الذهب العالمية تخطت مستوى الـ 2000 دولار، وارتفع للأسبوع الثالث على التوالي بسبب تصاعد الصراع في قطاع غزة.

وأضاف أن أسعار الذهب الفورية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3%، ليغلق الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 2006 دولارا للأونصة.

الذهب سجل أعلى مستوى له منذ 5 أشهر

كما سجل الذهب أعلى مستوى له منذ منتصف مايو الماضي يوم الجمعة عند 2009 دولارا للأونصة، ومنذ بداية الحرب بين فلسطين وقوات الاحتلال ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 174 دولارا بنسبة ارتفاع 9.5%، ليخترق المستوى النفسي عند 2000 دولار للأونصة.

زيادة المخاوف من ارتفاع الذهب عالميا بسبب الصراع في غزة

ومع تصاعد الأحداث في الحرب داخل قطاع غزة مع القصف العنيف، تسبب في زيادة المخاوف بالأسواق، ليتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن، فيما تشير البيانات الأمريكية إلى أنه كان أفضل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، حيث زادت من التوقعات بتمسك البنك الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية.

وتخطت التوقعات 98% وقد يلجأ البنك الفيدرالي إلى تثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية 5.25%، 5.50%، خلال اجتماعه يوم الأربعاء القادم، كما استطاع مؤشر الدولار الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4%.

وأصبح للسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي تأثير أقل على الذهب منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، بسبب ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، حيث ارتفع الطلب الفعلي على الذهب في الهند بسبب موسم احتفالات ومهرجانات، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار.