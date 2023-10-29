رئيس الوزراء: نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة من 14 أكتوبر الجاري وهو تاريخ بدء تفعيل المبادرة وحتى 19 من الشهر نفسه، مؤكدا سعي الحكومة إلى توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

ضبط 5938 قضية تخص عدم الإعلان عن السعر

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الرقابية تابعت بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، ما أسفر عن ضبط 5938 قضية تخص عدم الإعلان عن السعر، و257 حالة تخص البيع بأزيد من السعر الوارد في إطار المبادرة أو المتداول، تشمل 32.036 طن من السكر، والمكرونة، والعدس، والفول والجبن الأبيض، كما تشمل 11160 قطعة بيض مائدة، و6493 عبوة مسلي، والجبن الأبيض، والمشروبات الغازية.

استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع بالأسواق

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرا إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي تتضمن انخفاضا في أسعارها بنسب تتراوح بين 15% و25%.