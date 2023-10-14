خطة نقابة المعلمين واتحاد العمال لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

تصريحات مهمة أدلى بها قيادات نقابة المعلمين واتحاد عمال مصر، حول موقفهم من الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين تأييدهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي حققتها مصر خلال السنوات العشر الماضية.

في البداية، أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أن عمال مصر دائماً في الصف الأول لدعم الدولة المصرية، موضحاً أن الدولة حققت العديد من الإنجازات الملموسة للعمال.

وأضاف «جبران»، أن الاتحاد حريص على استكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها مصر في مختلف المجالات، ومنها ما تحقق للعمال أنفسهم: «عايزين نكمل المسيرة».

84 دورة لرفع الوعي ودحض الشائعات

من جانبه، أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة كانت سباقة وأقامت 84 دورة لرفع الوعي ودحض الشائعات.

وفي سياق متصل، أكد إبراهيم عبدالله شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين وعضو مجلس الشورى السابق ونقيب المعلمين بالجيزة، أنه كان كان لزمانا على نقابة المعلمين كأكبر نقابة في مصر أن يكون لها موقف مؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي.

10 آلاف تأييد

وأضاف في تصريحات له في فيديو تم نشره عبر الصفحة الرسمية للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر «فيسبوك»، أنه تم عقد مؤتمر شامل لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم تحرير 10 آلاف تأييد له.

وقال ياسر عرفات الأمين المساعد لنقابة المعلمين، إن زيارتهم للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هي زيارة من وازع وطني من وجدان قلوبهم لرد الجميل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: «هو رجل عظيم وهو يتحدث عن قوة مصر ولازم نؤيده بكل حفاوة وتقدير ومحبة».