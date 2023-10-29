أحمد الفيشاوي يكشف عن كواليس جديدة من تصوير فيلم السيستم

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد «السيستم».

ونشر أحمد الفيشاوي مجموعة صور وعلق عليها: «يا ترى إيه اللي هيحصل لوحيد الحكيم في السيستم.. من تصوير اليوم، فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر، أول فيلم للمخرج أحمد البنداري».

أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم عادل مش عادل

وانتهى الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد عادل مش عادل، واحتفل بذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، قائلا: «عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل تم بحمد الله آخر يوم تصوير الفيلم.. قريبا بالسينمات في مصر والوطن العربي، قصة وسيناريو وحوار: أدهم سعيد وحسام كمال».