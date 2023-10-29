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وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية

كتب:

محمد عيسي
06:27 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المستهدف من خطة العام القضائي الحالي.

وفي بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وقضاة مصر بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي، وتواكبهما وذكرى انتصار 6 أكتوبر، وأوضح الوزير أن العمل بالوزارة يسير بمنهجية وطريقة مؤسسية من خلال خطة مدروسة لها مستهدفات يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري ومستمر.

وشدد الوزير، على ضرورة تحقيق المستهدف من العام القضائي الحالي وهو الانتهاء  مما تبقى من دعاوى منظورة بالمحاكم، واعتبار عام 2023 هو نهاية تراكم القضايا على أن يكون عام 2024 هو عام العدالة الناجزة والفصل في الدعاوى المقامة أولاً بأول.

مؤكداً أن وزارة العدل حريصة على تعظيم الاستفادة من آليات التقاضي الإلكتروني واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.

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