تفاصيل شهادة الإدخار الخماسية من بنكي الأهلي المصري ومصر

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إتاحة شهادة إدخارية للمواطنين تصل مدتها إلي 5 سنوات، حيث أن البنكين يقدمان العديد من الشهادات لمدة 3 سنوات، بالأضافة إلي إتاحة العديد من البنوك المصرية الأخرى شهادات إدخارية تختلف تفاصيلها وفقاً لكل بنك.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الشهادة الخماسية من بنكي الأهلي المصري ومصر، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري

- يتيح البنك الأهلي المصري شهادة إدخارية تصل مدتها إلى 5 سنوات.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- بالنسبة لسعر العائد يصل إلى 12.25% بشكل شهري.

- يبدأ احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع البنك، وفقاً للتعليمات السارية.

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من تاريخ سريانها.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة، وفقاً القواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

تفاصيل الشهادة الخماسية من بنك مصر

وبالنسبة لشهادة الإدخار الخماسية من بنك مصر:

- تصل مدتها إلى 5 سنوات.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها، وذلك بالنسبة للشهادة ذات العائد الشهري.

- الحد الأدنى للشهادة ذات العائد السنوي يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً وسنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.