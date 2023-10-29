حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها من خلال عمل حملات إزالة، إذ تمثل التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف إهدار للثروة القومية للدولة.

حملات إزالة تعديات ومخالفات بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان إلى أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات.

وأوضحت المحافظة أنه جرى عمل الحملات من خلال جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة والجمالية وتمي الأمديد وبلقاس والسنبلاوين وشربين ونبروه ودكرنس لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وجاءت أعمال الإزالة في مختلف الأماكن كالآتي

- تنفيذ أعمال إزالة لمقابر تقام بالمخالفة بنطاق قرية طناح تم بناؤها علي أرض أملاك

- أعمال إزالة لأعمدة مخالفة لمنزل بنطاق قرية كوم الديربي، وإزالة مبني دور أرضي بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية علي مساحة 150متر مربع بدون ترخيص بقرية النسيميه التابعة للوحدة المحلية طناح.

- تنفيذ أعمال إزالة عدد من المطبات الصناعية التي أقيمت بالمخالفة وبدون أيه مواصفات فنية بطول طريق ليسا الجمالية مما يعطل سير السيارات بالاتجاهين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

- تنفيذ إزالة سور مخالف بالطوب الدبش الأبيض خارج الحيز العمراني على نفقة المواطن بالمدينة علي مساحه 80 متر مربع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة

- تنفيذ أعمال إزالة عدد من المخالفات شملت إزالة حالتين بناء بدون ترخيص بالمستعمرة الغربية بالستاموني وأعمال فك أخشاب عمدان الدور الثالث علوي لمخالفة شروط الترخيص بالمدينة وإزالة تعدي على الأراضي الزراعية في نطاق الوحدة المحلية بالمعصرة بدون إخطار من الزراعة تمت الإزالة على الفور لكافة المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

- تنفيذ أعمال إزالة فوريه لأحد المواطنين من ناحية قرية التمد الحجر التابعة للوحدة القروية بميت غريطة بإزالة غرفة بالمسلح على أرض زراعية بطول 4م×4م وبإرتفاع 2م وتمت الإزالة على نفقة المخالف كما تم تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين بقرية كفر غنام لقيامه بالبناء بدون ترخيص والتعدي بالبناء علي شارع وغلقة داخل الحيز العمراني للقرية بإقامة سور 3م ×3م مخالفا القانون 119 لسنة2008.