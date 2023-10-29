مشاهد من قصف جيش الاحتلال في محيط مستشفى القدس بعد إنذار بإخلائها

بثت الصفحة الرسمية لتلفزيون فلسطين، قبل قليل، مقطع فيديو تظهر حجم الأضرار البالغة التي لحقت بمستشفى القدس، في قطاع غزة، بعدما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محيط المستشفى، الذي يتواجد فيه عدد كبير من المرضى والمصابين، كما يأوي ما يزيد على 12 ألف نازح فلسطيني، لجأوا للمستشفى نتيجة القصف المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.

جيش الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس

يظهر مقطع الفيديو الأضرار البالغة التي تسببت فيها غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال قصف محيط مستشفي القدس، إذ انتشرت الأتربة والغبار في المستشفي الذي تعج غرفه وطرقاته بالجرحي والمصابين، فضلاً عن آلاف الأسر النازحة، التي لم تجد ملجأ سوى المستشفى.

كما يظهر الفيديو تضرر أثاث مستشفى القدس في قطاع غزة، والجدران التي تتعرض لهزات عنيفة نتيجة القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال، الذي قصف محيط المستشفى، على بعد حوالي 50 متراً فقط من المبنى، وذلك لإجبار الطواقم الطبية والنازحين على إخلاء المستشفى.

الهلال الأحمر: الاحتلال يتعمد إطلاق صواريخ مباشرة بجوار مستشفى القدس بشكل متواصل؛ بهدف إجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلاء المستشفى، مما الحق أضراراً بالغة في أقسام المستشفى، وعرّض الأهالي والمرضى للاختناق. pic.twitter.com/LFlImDEGQb — غزة الآن - Gaza Now (@GNNANOW) October 29, 2023

إنذار بإخلاء مستشفى القدس

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، عن تلقيه تهديدات شديدة اللهجة صباح اليوم الأحد، من جيش الاحتلال، لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة، التي يتواجد بها أكثر من 12 ألف نازح، فضلاً عن أعداد كبيرة من المرضى والجرحى.

من داخل مستشفى القدس المهدد بالقصف pic.twitter.com/fY4YznFugV — القسطل الاخباري القدس (@AlQastalps) October 29, 2023

وأضاف أنه منذ الساعات الأولى من الصباح، ومحيط مستشفي القدس يتعرض للقصف، على بعد 50 متراً فقط، من مبنى المستشفى، مما أدى إلى تضرر عدد من أقسام المستشفى.

عاجل:



طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف الآن مُحيط مستشفى القدس في غزة.pic.twitter.com/uoTIPLmkaY — Screen Mix (@ScreenMix) October 29, 2023

وطالب الهلال الأحمر لفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الطواقم الطبية في غزة، بعد مطالبة قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس، واعتبرت أن إخلاء المستشفى يعتبر بمثابة حكم بالإعدام على كثير من المرضى والجرحى، خاصةً وأن غالبيتهم على الأجهزة الطبية، ولا يمكن نقلهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء، في اليوم 23 من القصف المستمر على قطاع غزة، إلى 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلاً، و2062 سيدة، و460 مسناً، بينما يُعتقد أن نحو 1870 شخصاً، بينهم 1020 طفلاً، ما زالوا تحت الأنقاض.