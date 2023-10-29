قوات الاحتلال تجدد قصف محيط مستشفى القدس

أفاد تلفزيون فلسطين في تقرير، بأن قوات الاحتلال جددت استهداف محيط مستشفى القدس منذ قليل.

تهديد بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أصدرت بيانا صباح اليوم الأحد، أكدت فيه تلقيها تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال التي تطالبهم بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة، مهددة بقصفه.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة ما أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في نطاق 50 مترا.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الطواقم الطبية بغزة، بعد دعوة قوات الاحتلال إلى الإخلاء الفوري لمستشفى القدس، مشيرة إلى أن 12 ألف نازح موجودون في المستشفى.

الشهداء في قطاع غزة

ويشار إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت في اليوم 23 من القصف المستمر على قطاع غزة إلى 8005 بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا ولا يزال تحت الأنقاض 1870 بينهم 1020 طفلا.