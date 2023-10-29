حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات من شوارع عدة مراكز بالدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لمتابعة النظافة ورفع النفايات والمخلفات الصلبة من ضواحي المدينة والقرى والوحدات المحلية، بالتنسيق مع المحافظة ورؤساء الوحدات للارتقاء بمظهر المدينة وتلبية احتياجات المواطنين والتخلص الآمن من المخلفات.

وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، أنه جرى رفع 57 ألف طن من المخلفات الصلبة المتنوعة في نطاق المدينة، شاملة الأرياف والقرى والوحدات المحلية في نطاق المدينة من النفايات، وتم تفريغ الحاويات بشارع بورسعيد وشارع صبري وشارع سعد زغلول ومنزلقان البستان.

الاهتمام بالتشجير تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي

وفي نفس السياق، أكد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان، أنه تم رفع كفاءة الشوارع ونظافتها والاهتمام بالتشجير طبقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون شجرة»، وإزالة الأتربة للمدينة شاملة القرى والوحدات المحلية ونقل الأتربة والمخلفات في سيارات كبيرة بمصنع الخوات بمدينة المنزلة.

رفع تجمعات القمامة وتطهير أماكنها بتمي الأمديد

وتابع سيد النخيلي، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، رفع كافة تجمعات القمامة والاهتمام بكنس الشوارع ونظافتها ورفع تجمعات المخلفات من بؤر الصناديق وتطهير مكانها وتعقيمها للحفاظ على البيئة من التلوث، وتم رفع أكثر 500 طن من المخلفات والأتربة للارتقاء بمظهر جمالي وحضاري يليق بالمدينة.