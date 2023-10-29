53 ألف سائح من مختلف الجنسيات زاروا معبد الكرنك خلال أسبوع

شهدت معابد الكرنك بالأقصر، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 21 حتى 28 أكتوبر، استقبال أكثر من 53 ألف زائر، من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات اليوم الواحد القادمة من مدينة الغردقة، بحسب مصدر مسؤول بمكتب الآثار والسياحة في الأقصر.

تسهيلات لزيادة معدلات السياحة

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن أبرز الجنسيات التي زارت المعبد خلال الأسبوع الماضي هي الإسبانية والصينية والأمريكية الإيطالية والفرنسية والإوكرانية والهندية فضلا عن العرب والمصريين، لافتا إلى أن الإقبال الكبير جاء بعد أن قدمت وزارة الآثار مجموعة من الحزم والتسهيلات، وتخفيضات في أسعار التذاكر، لتشجيع السائحين على زيارة المناطق الأثرية.

أكبر معابد الأقصر

وأشار المصدر إلى أن، معبد الكرنك هو أكبر معابد الأقصر الفرعونية، ويضم العديد من المعابد، ويقع على مساحة أكثر من مئة فدان، ويشهد رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، إذ يستقبل المعبد يوميا آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، لافتا إلى أن الدعاية السياحية التي قدمتها الدولة خلال افتتاح العديد من المشروعات الأثرية مثل افتتاح طريق الكباش.