رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخريج دفعة جديدة من جامعة لوجوس

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تخريج دفعة جديدة من خريجي درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من جامعة لوجوس، بالتعاون مع خدمة تشجيع الرعاة وتدريب القادة، بمقر الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس أسطفانوس زكي، أمين رئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس سامح سمير، رئيس الدراسات باللغة العربية بجامعة لوجوس.

الدرجات العلمية لا تصنع بالضرورة باحثًا

ومع بداية خطاب الاحتفال، هنأ رئيس الإنجيلية، جميع الخريجين وعلى رأسهم الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس عادل جاد الله، عضو المجلس الإنجيلي العام، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس الله، متمنيًا لهم كل التوفيق في خدمة المجتمع والكنيسة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: «الدرجات العلمية لا تصنع بالضرورة باحثًا موثرًا قادرًا على التغيير، والتعليم اللاهوتي الجاد والمؤثر قادر على أن يقود الكنيسة والشعب، وعلينا أن نعلم جيدًا ضرورة التعليم اللاهوتي في كل زمان، وعلاقة كلمة الله بالفعل، وهو التحام النص المقدس بالواقع، وهذه هي مهمة التعليم اللاهوتي المؤثر».