«الوزراء»: يوجد اضطراب في كميات الغاز التي كانت تصل إلى مصر

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأحداث في الدول المحيطة أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، بداية من السياحة وصولا إلى شركات الشحن التي بدأت ترفع درجة المخاطر على دول الشرق الأوسط، وتبع ذلك زيادة العمولات على التأمين والشحن.

18% زيادة في استخدامات الغاز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك توقع بانخفاض درجات الحرارة حاليا ولكن هذا لم يحدث، مضيفا أن استخدامات الغاز زادت مقارنة بالعام الماضي بنسبة 18%.

وأشار إلى أن هناك اضطراباً في كميات الغاز التي كانت تصل إلى مصر وقدرها 800 مليون قدم مكعب لم تعد موجودة، لافتا لانخفاض معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة.

خفض الأحمال ساعتين متواصلتين

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه، مؤكدا أن خفض أحمال الكهرباء سيكون ساعتين متواصلتين وفقا للجدول المعلن سابقًا.