جنوب سيناء.. مشروعات سياحية وصحية وتعليمية بأرض الفيروز

حظيت محافظة جنوب سيناء باهتمام حكومى بالغ، كونها قبلة المؤتمرات الدولية والسياحة العالمية، لما لها من رواج كبير وسُمعة دولية، الأمر الذى جعل الحكومة تضخ استثمارات كبرى فى المحافظة لم تضخ مثلها فى أى محافظة أخرى، بداية من تحويلها إلى مدينة خضراء خالية تماماً من التلوث، وطرق وخدمات منحتها ميزة التفوق على كثير من المدن الأوروبية، الأمر الذى جعل مدينة شرم الشيخ تستضيف باقتدار مؤتمر قمة المناخ «COP27» العام الماضى.

وفى جنوب سيناء، اهتمت الدولة بالبشر والحجر، فكما كانت المحافظة من المحافظات، التى تم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها، فقد وضعت الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية شبكة الطرق والكبارى فى المحافظة على رأس أولوياتها، وحسب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فإن شبكة الطرق تسهم فى جلب فرص استثمار جيّدة لمدن جنوب سيناء، إذ جرى إنشاء نحو 58 مشروعاً خاصاً بتطوير الطرق، بتكلفة 11 ملياراً و863 مليون جنيه، بجانب المشروعات التنموية الأخرى. وشرعت الدولة فى الاهتمام بالسياحة الدينية والعلاجية، وشرعت كذلك فى إنشاء أكبر مشروع دينى، وهو «التجلى الأعظم»، بعد أن وضعت الخطط اللازمة للحفاظ على المعالم الدينية، التى تتمتع بمكانة روحانية رفيعة فى الديانات السماوية، وبالتوازى مع ذلك اهتمّت الدولة بالتجمّعات البدوية وأنشأت لهم منازل تتناسب مع الطبيعة التى اعتادوا عليها.