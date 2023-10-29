أمطار رعدية على مدن جنوب سيناء.. والعظمى في طابا 31 درجة

شهدت محافظة جنوب سيناء، سقوط أمطار اليوم الأحد، على عدة مدن شملت طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسانت كاترين.

سقوط أمطار في مدن جنوب سيناء

وأكدت غرفة العمليات بمحافظة جنوب سيناء، في بيان، أنه يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا، سقوط أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة، مع وجود رياح معتدلة تبلغ سرعتها 28 كيلومترا في الساعة، مع انتشار الغيوم الكثيفة بسماء المحافظة.

درجات الحرارة في مدن جنوب سيناء

وتبلغ درجات الحرارة في رأس سدر العظمى 32 والصغرى 22، وسانت كاترين العظمى 25 والصغرى 14، وطور سيناء العظمى 30 والصغرى 22، وطابا العظمى 31 والصغرى 23، وشرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 23.

وتبلغ سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة، واتجاهها جنوبية شرقية، ويتراوح ارتفاع أمواج البحر من 1.25 متر إلى 1.5 متر، وحالة البحر خفيفة إلى معتدلة.