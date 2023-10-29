مدعي «الجنائية الدولية»: أهل غزة يستحقون تحقيق العدل مثل أي إنسان آخر

قال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه كمدع عام مستقل يجب أن تكون هناك أدلة، وإيجاد حقوق الناس سواء كانوا فلسطينيين يعيشون في غزة أو الضفة الغربية.

مدعي الجنائية الدولية: بذلت جهودا لدخول غزة

وأضاف «خان» خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، وتعرضه قناة القاهرة الإخبارية، أنه بذل جهودا لدخول غزة، ولكن الأمر ليس ممكنا الآن، مردفا: «وددت أن أقابل الذين يعانون في غزة لأسمع منهم تلك التجارب التي عاشوها، وأن أعطي لهم التزاما بأن الحق والحل هو العدل، وأنهم يستحقون أن يتحقق العدل مثلهم مثل أي إنسان آخر».

مدعي الجنائية الدولية: لم أستطع دخول غزة في تلك الرحلة

وتابع: «لم أستطع دخول غزة في تلك الرحلة، ووقفت على باب القطاع في معبر رفح ولم أستطع العبور، ولا يوجد أي إنكار لحق أي شخص ورأيت تلك الصور التي رأيتموها جميعا على شاشات التلفاز، ولأولئك الأطفال والفلسطينيين الأبرياء الذين كانوا في المدرسة».