مخرج فيلم «قصر الباشا» لأحمد حاتم يجري تعديلات على السيناريو قبل بدء التصوير

تواصل الشركة المنتجة لفيلم «قصر الباشا» للفنان أحمد حاتم، إجراء التحضيرات الكاملة، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة القليلة القادمة، لطرحه بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

تحضيرات فيلم قصر الباشا لـ أحمد حاتم

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن الشركة المنتجة بالتعاون مع المخرج محمد بكير، يقومون بإجراء بعض التعديلات على السيناريو، وذلك ليتاسب مع التصوير، كما يواصلوا إتمام التعاقدات مع أبطال العمل.

نجاح أحمد حاتم بفيلم حسن المصري

وفى سياق آخر، يحقق أحمد حاتم نجاحا كبيرا، خلال الفترة الحالية، بعرض فيلمه «حسن المصري»، التى تدور أحداثه حول يُعاني حسن من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة؛ فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كافة المخاطر مهما تكلف الأمر.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ديامان بو عبو، مراد مكرم، لينا صوفيا، أيسل محمد رمزي، فريال يوسف، جنيفر غازار، جاد أبو علي.