الفنان شريف حلمي يكشف تطورات حالته الصحية.. «نزلة برد شديدة»

حرص الفنان شريف حلمي، على طمأنة جمهوره، بعد الأزمة الصحية الذي تعرض لها مؤخرًا، حيث أثيرت حالة من القلق بعد المناشدات التي خرجت بها ابنته هايدي حلمي.

وقال الفنان شريف حلمي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حالته الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا، حيث أصيب بنزلة برد شديدة، ليُلازم الفراش، وذلك بسبب تقلبات الطقس خلال الأيام الماضية، فيما وجه الشكر لجمهوره الذي سانده ودعمه في تلك المحنة الصحية.

ابنة شريف حلمي: يارب أشوفك دايماً كويس

وكانت ابنة شريف حلمي، قد نشرت قبل أيام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعها بوالدها، وعلقت عليها بقولها: «حبيبي وروحي وأغلى إنسان في حياتي، يارب أشوفك دايماً كويس، كل حاجة هتعدي وهتبقى كويس عشان ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، وأنا مقدرش أعيش من غيرك والله العظيم».

وأضافت: «حبيبي يا بابا ربنا يشفيك ومنشوفش فيك أي حاجة وحشة، ونعدي من الابتلاء دة على ألف خير، دعواتكم لأبويا».