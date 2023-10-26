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الفنان شريف حلمي يتعرض لوعكة صحية.. وابنته تطالب الجمهور بالدعاء له

كتب:

ضحى محمد
09:38 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
شريف حلمي وابنته

شريف حلمي وابنته

أعلنت هايدي، ابنة الفنان شريف حلمي، تعرض والدها لوعكة صحية مفاجئة، وطالبت جمهوره بالدعاء له.

ابنة شريف حلمي تعلن تعرض والدها لوعكة صحية

ونشرت ابنة شريف حلمي، صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «حبيبي وروحي وأغلى إنسان في حياتي، يارب أشوفك دايماً كويس، كل حاجة هتعدي وهتبقى كويس عشان ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، وأنا مقدرش أعيش من غيرك والله العظيم».

دعوات بالشفاء للفنان شريف حلمي

وأضافت ابنة الفنان: «حبيبي يا بابا ربنا يشفيك ومنشوفش فيك أي حاجة وحشة، ونعدي من الابتلاء دة على ألف خير، دعزاتكم لأبويا».

أخر أعمال شريف حلمي

وكان الفنان شريف حلمي، شارك مؤخرا في مسلسل تياترو، من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.