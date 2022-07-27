مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين.. ملتقى الديانات السماوية

تشهد مدينة سانت كاترين، خلال هذه الفترة، اهتماما كبيرا من قبل الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات فى كل المجالات، لتطوير المدينة بأكملها، مع الحفاظ على طبيعة المدينة.

وتعد مدينة سانت كاترين، ملتقى للديانات السماوية الثلاث، وتقع في قلب محمية طبيعية، كما أنها تتمتع بمكانة عظيمة تاريخية وروحانية، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، وكلم سيدنا موسى عليه السلام، كما تضم جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذي يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، ما تريد معرفته عن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ما تريد معرفته عن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين

- يعد موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، الذي تجلى فيه المولى عز وجل.

- هو موقع مشترك لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث.

- تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سنات كاترين «السلام».

- يشمل مشروع التطوير التوسع فى زراعة أشجار الزيتون والنباتات المحلية.

- مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة.

- تعد المعايير البيئية هى الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

- أعمال تطوير موقع التجلى الأعظم، تشمل تنفيذ 14 مشروع.

- يشمل مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم:

1- إنشاء مركز الزوار الجديد.

2- إنشاء ساحة السلام.

3- إنشاء النزل البيئي الجديد.

4- إنشاء الفندق الجبلي.

5- تطوير النزل البيئي مصر سيناء.

6- إنشاء المجمع الإداري الجديد.

7- إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة.

8- تطوير المنطقة السياحية.

9- تطوير وادي الدير.

10- مشروع درء أخطار السيول.

11- إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين.

12- تطوير منطقة إسكان البدو.

13- تطوير مركز البلدة التراثية.

14- إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالاسباعية.

- يتم استخدام خامات من البيئة المحيطة (حجر كاترين).

- ألوان المباني متوافقه مع الطبيعة الجبلية المحيطة.

- مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو.