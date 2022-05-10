التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم.. مزار روحاني على الجبال

مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، يعد واحد من أهم المشروعات التى يجري تنفيذها خلال هذه الفترة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مدينة سانت كاترين، الواقعة في جنوب سيناء وسط سلسلة جبال أشهرها جبل موسى، الذي كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين.

كما تضم مدينة سانت كاترين، العديد من المناطق ذات الطابع الروحاني، ومنها: جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، الذي يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين

1- يشمل المشروع إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.

2- استغلال المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، كي تكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية.

3- اختيار الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، الذي تجلى فيه المولى عز وجل، هو موقع مشترك لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث.

4- توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار.

5- ربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

6- جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لمعظم المشروعات، وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بنسب متقدمة.

7- يجري تنفيذ 14 مشروعاً لتطوير موقع «التجلى الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

8- تشمل المشروعات:

- تطوير النزل البيئي مصر سيناء.

- إنشاء المجمع الإداري الجديد.

- إنشاء مركز الزوار الجديد.

- إنشاء ساحة السلام.

- إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد".

- إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين.

- تطوير منطقة إسكان البدو.

- تطوير مركز البلدة التراثية.

- إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالاسباعية.

- إنشاء الفندق الجبلي.

- إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة.

- تطوير المنطقة السياحية.

- تطوير وادي الدير.

- مشروع درء أخطار السيول.