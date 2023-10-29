أهالي جنوب سيناء عن المشروعات الصحية: العلاج بأجر رمزي.. والخدمة بـ«التأمين» عالية المستوى

«حينما شعرت بألم فى فقرات الرقبة توجّهت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، إلى عيادة العظام، وبعد الكشف قُمت بعمل الأشعات المطلوبة، وتم التحويل للعلاج الطبيعى بعدد جلسات محدّد، ودفعت مبلغاً رمزياً»، هكذا حكى أحمد سرور، مواطن مقيم بشرم الشيخ، وأحد المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل، تجربته مع المنظومة وكيف أنه استفاد منه وأسرته مع أول شعوره بالتعب، وحصوله على جميع الخدمات من أشعات وتحاليل وأدوية.

«سرور»: «عملت الأشعات والتحاليل ومادفعتش غير جنيه واحد»

وأضاف «سرور» لـ«الوطن»، أن حكايته مع منظومة التأمين الصحى الشامل بدأت عندما قام بالتسجيل بها هو وأسرته، ولم يتقاضوا منه غير جنيه واحد، وتم الكشف وعمل التحاليل اللازمة، وعمل كارت للتوجّه فى أى وقت لأى وحدة صحية أو مستشفى لتلقى الكشف والعلاج، وهو ما حدث بالفعل عندما شعر بالتعب.

«سمير»: «أجريت جراحة الغضروف بمبلغ بسيط»

ويحكى «محمد سمير»، مواطن يقيم بشرم الشيخ ومسجّل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، تجربته عندما تعرض لانزلاق غضروفى، قائلاً: «ذهبت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتلقى العلاج بعدما تعرّضت لانزلاق غضروفى، وتقرّر إجرائى عملية جراحية، والمعتاد أن هذه العمليات الجراحية مكلفة، ولكننى فوجئت بعد تلقى العلاج والعناية الصحية على مستوى عالٍ من الخدمة بدفع مبلغ بسيط، مقارنة بالسابق».

وقال «سالم سويلم»، مواطن من قبيلة الحويطات بجنوب سيناء، منذ وقت قريب كنا نتحمّل مشقة فى الانتقال من الوديان الجبلية لتلقى العلاج بالمستشفيات العامة داخل المحافظة، وحالياً تم توفير وحدات صحية وقوافل طبية داخل الوديان، مما سهّل علينا الانتقال إلى أماكن بعيدة، خاصة مع عدم توافر سُبل الانتقال من وإلى الوديان بأوقات متأخرة فى الحالات الحرجة، وبالطبع تحسّنت الحالة الصحية لأهالى المنطقة، ويحصل أصحاب الأمراض المزمنة على الأدوية الخاصة بهم بكل سهولة.