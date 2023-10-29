ابنة بهاء طاهر لـ«ملعب الفن»: لم نتوقع ردود الفعل الواسعة على وفاته

قالت يسر بهاء طاهر ابنة الأديب الراحل بهاء طاهر، إنّ والدها كان مرتبطا بعلاقات إنسانية وطيدة مع كل مَن حوله، موضحةً: «بابا كان له علاقات بكل الناس المحيطة به سواء جيران أو بيائعين ولكن في السنوات الأخيرة من عمره لم يكن ينزل الشارع بسبب ظروفه الصحية».

وأضافت ابنة بهاء طاهر، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: «بالنسبة إلى خبر وفاته، لم نتوقع أن تكون ردود الفعل واسعة على لأنه لم يظهر في السنوات الأخيرة بسبب ظروف الحياة، ولم يقصر أحد معه، لكنه لم يستطع الخروج للإعلام».

وفاة بهاء طاهر

وعن الطريقة التي علمت بها خبر وفاة والدها بهاء طاهر، قالت: «كنت خارج المنزل بشتري بعض الأشياء، وفجأة لقيت كل الناس عندنا وبيتلموا عليا ويعزوني وفي منهم كانوا بيدمعوا، اتخضيت جدا ووالدي كان يحب الناس، وكون إن الناس بتحبه وفاكراه فدي حاجة أثرت فيا».

وواصلت: «بالنسبة لما ورثته من والدي، أعتقد أنه الشكل، وساعات بسرح كتير زيه وفي تفاصيل أشبهه فيها، وفي حاجات في طريقة الكلام والسكوت والكتمان، وأقول لأبي أنت لم تغب عنا، وافتقدتك كثيرا».