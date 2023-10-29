باحثة بمرصد الأزهر: دولة الاحتلال تستخدم قنابل حارقة للبشر في غزة

قالت دعاء عبد المقصود، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن قوات الاحتلال تستخدم أسلحة فتاكة منذ بداية وجودها، لافتة إلى أن هذه الأسلحة لا تستخدم في القتل فقط وإنما في التدمير النفسي والجسدي، للفلسطينيين من مذابح دير ياسين وغيرها.

وأوضحت الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «ما يحدث فى غزة هو استخدام أسلحة فتاكة مدمرة نفسيا وجسديا منها الفسفور الأبيض المحرم دوليا وهذا بشهادة منظمات دولية وعالمية، فهذه القنابل تمحو مدن باكملها من على الأرض».

«دعاء»: القنابل تسبب تدمير كامل للبنية التحتية حتى الأشخاص

وأشار إلى أن هذه القنابل تسبب تدمير كامل للبنية التحتية حتى الأشخاص فتم حرق الأراضي الزراعية والبشر وغيرها من التجمعات السكنية، وهذا محظور دوليا، لافتة إلى أن دولة الاحتلال انتهك القانون الدولى واستخدم قنابل حارقة تحرق البشر والبنية التحتية.