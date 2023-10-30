ابنة بهاء طاهر لـ«ملعب الفن»: أغلب مؤلفات والدي تحوّلت إلى أعمال درامية

قالت يسر بهاء طاهر ابنة الأديب الراحل بهاء طاهر، إن معظم الروايات التي قام والدي بكتابتها لم نعلم عن أحداثها شيئًا إلا وقت صدورها وجميعنا نتفاجأ بأحداثها، وأن وقت كتابة رواية «واحة الغروب» بأجزائها كان يببلغني بأنه قام بكتابة جزء من الرواية ويقوم بتسليمها وقبل تسليمها كان يجلس بجواري ويقوم بقراءة الجزء الذي قام بكتابته.

من تلاميذ مدرسة الإذاعة الثقافية

وأوضحت «يسر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب الفن» المُذاع على راديو أون سبورت إف إم، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن هناك عدة روايات لوالدها قام بكتابتها عندما كانت صغيرة، «أثناء قرأتي لتلك الروايات، لم أتخيل عظمة تلك التفاصيل الذي كنت أقرأها»، لافتة إلى أن والدها كان صوته جميلا لأنه عمل مذيعًا بالإذاعة المصرية جعلته من تلاميذ مدرسة الإذاعة الثقافية.

أغلب مؤلفاته تحولت إلى أعمال درامية

وتابعت يسر بهاء طاهر ابنة الأديب الراحل بهاء طاهر، أن أغلب مؤلفات والدها تحولت إلى أعمال درامية وسينمائية ومسرحية وبعضها تم إنتاجه في هذه الوسائل مجتمعة منها رواية «خالتي صفية والدير» التي نُفذت كمسلسل تلفزيوني.