مصطفى عمار: بهاء طاهر ترك بصمة كبيرة في عالم الأدب والرواية المصرية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ الأديب الراحل بهاء طاهر من أعظم الكتاب المصريين وهو من طراز فريد، مشيرًا إلى أنه ترك بصمة كبيرة في عالم الأدب والرواية المصرية.

جيل الستينيات بنى الجسر الثقافي لمصر

وأضاف عمار، خلال تقديم برنامج ملعب الفن، المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم، أنّ بهاء طاهر ينتمي إلى جيل الستينيات الذي بنى الجسر الثقافي لمصر على أنحاء جميع العرب وحفر اسمه بحروف من نور في عالم الثقافة المصرية.

وتابع الكاتب الصحفي: «استوقفني العدد الأخير من أخبار الأدب أم المجلات الثقافية عن بهاء طاهر، ولذلك كان ضروريا أن نتوقف أمام هذا العدد ويكون ضيفنا الصديق العزيز حسن عبدالموجود مدير تحرير أخبار الأدب».