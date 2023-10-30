أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 30-10-2023، تلك الثبات المستمر منذ ختام تعاملات أمس الأحد في كل البنوك المصرية في ظل أن هناك توقعات باستمرار حالة الاستقرار حتى نهاية الشهر الجاري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الاثنين 30-10-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيها للشراء و30.93 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيها شراء و30.85 جنيها بيعا.

سعر الدولار في بنك مصر

- كما وصل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- فيما يسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه شراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- وعن سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي يبلغ 30.90 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- وبالنسبة لسعر الدولار اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي يسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- كما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.