«خبراء الضرائب» تطالب بوضع توصيف قانوني للمحاسبين وإنشاء نقابة مستقلة

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بالدعوة التي وجهها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتشكيل لجنة لتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل محاسبي الضرائب المتخصصين مع مصلحة الضرائب.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إنّ الجمعية تؤيد بشدة وضع ضوابط وتوصيف قانوني للمحاسب الضريبي من أجل الارتقاء بالمهنة وتنقيتها من الدخلاء، وإنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين من مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والضرائب أسوة بنقابة المحامينـ وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية.

وأكد عبدالغني، أنّ الجمعية قررت رفع مذكرة بوجهة نظرها إلى وزير المالية وإلى شعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين، من أجل المشاركة في الحوار حول هذه الضوابط.

وطالب مؤسس الجمعية، وزير المالية، بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، الذي يمثل محامي الممولين ورمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية.