البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ لليوم الثالث على التوالي لمواجهة الأمطار

رفعت أجهزة البحر الأحمر الاستعداد إلى الدرجة القصوى، وأعلنت حالة الطوارئ، استعدادا لسقوط الأمطار اليوم، والتي تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طوارئ في البحر الأحمر

وشدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول، ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات، ونشر المعدات والأجهزة على الطرق السريعة، للتدخل الفوري فور سقوط الأمطار، وكذلك إعلان حالة الطوارئ، وتشكيل غرفة عمليات بكل مدينة، ومتابعة الخط الساخن والأحوال الجوية على مدار الساعة، والإبلاغ الفوري عن أي طوارئ، فضلا عن التنسيق الكامل مع كل الأجهزة المعنية.

سقوط أمطار على البحر الأحمر

وشهدت محافظة البحر الأحمر خلال 48 ساعة الماضية سقوط أمطار، تفاوت بين متوسطة وغزيرة على مدن مرسى علم وىحلايب وشلاتين، ووصلت إلى حد السيول على المناطق الجبلية والطرق السريعة، ما تسبب في نحر بطريق «سفاجا- قنا»، وانتقلت أجهزة مجلس مدينة سفاجا لرفع آثار السيول وتسيير حركة السيارات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار اليوم الاثنين، ما بين خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وحذرت السائقين على الطرق السريعة بالالتزام بالسرعات المقررة وتوخي الحيطة والحذر.