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«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة امتحان مسابقة «الطرق والكباري»

كتب:

ماهر هنداوي
09:25 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عُقد للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم، عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/

مواعيد التظلم 

وأعلن الجهاز، إمكانية التظلم بدءًا من اليوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يوليو الماضي، مسابقة تعيين  في عدد من الوظائف في الهيئة العامة للطرق والكباري.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.