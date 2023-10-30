«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة امتحان مسابقة «الطرق والكباري»

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عُقد للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم، عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/

مواعيد التظلم

وأعلن الجهاز، إمكانية التظلم بدءًا من اليوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يوليو الماضي، مسابقة تعيين في عدد من الوظائف في الهيئة العامة للطرق والكباري.