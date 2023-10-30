عاجل.. إصابات خطيرة لـ3 جنود للاحتلال في اشتباكات عنيفة بقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 3 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم اثنان إصابتهما خطيرة، وذلك خلال اشتباكات عنيفة تجرى الآن إثر محاولة قوة برية تابعة للاحتلال التوغل في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتحاول قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي التوغل بريا الآن في قطاع غزة، وهو ما قوبل بتصدي عنيف لعناصر الفصائل الفلسطينية، في ظل غطاء ناري كثيف لطيران الاحتلال على القطاع الذي تحاصره قوات الاحتلال برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وفي وقت تدور فيه اشتباكات عنيفة في قطاع غزة، أفادة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، باستهداف قوات الاحتلال سيارة إسعاف كانت تقل مصابين لنقلهم إلى المستشفى في مدينة جباليا الواقعة في شمال قطاع غزة.

الاحتلال يقتحم جنين

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت بريا في القطاع لكيلومترين تقريبا.

وتابعت: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم الآن باقتحام مدينة جنين، بينما تواصل قصف قطاع غزة بشكل مكثف.

قوة أمريكية تتحرك باتجاه شرق المتوسط

كشفت تقارير أمريكية عن أن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط، لتقديم الدعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في العمليات التي يقوم بها ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

يأتي ذلك تدعيمًا للقوات الأمريكية التي تحركت في الأيام الماضية تجاه شواطئ الأراضي المحتلة لدعم الاحتلال الإسرائيلي، والحيلولة دون تدخل أطراف إقليمية أخرى في المعارك الدائرة في قطاع غزة ومحيطه.

توتر الأوضاع على الحدود اللبنانية

وشهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان، الأحد، تصاعدا في حدة التوتر والقصف المتبادل المتواصل منذ بدء الحرب بين دولة الاحتلال وحماس، مع إعلان حزب الله اللبناني إسقاط مسيّرة إسرائيلية باستخدام صاروخ أرض-جو.

ومنذ الثامن من أكتوبر، تشهد المنطقة الحدودية تبادلا لإطلاق النار بشكل يومي، غداة اندلاع الحرب بين دولة الاحتلال، العدو اللدود لحزب الله، وحركة حماس الفلسطينية الحليفة له.