جامعة حلوان تحقق قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنجهاي للموضوعات

حققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنجهاي الصيني للموضوعات هذا العام، إذ حصلت الجامعة على المركز الـ14 بين الجامعات المصرية في مجال العلوم الصيدلانية، حيث جاءت في المركز 400:301، مقارنة بالعام الماضي 401-500.

التصنيفات الدولية للجامعة

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إنّ الجامعة نجحت في التقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقيق منافسة قوية مع الجامعات العالمية، إذ نسعى بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدٍ ملموس على الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث، وهو ما ساهم بشكلٍ كبير في احتلال الجامعة مراكز متقدمة في كل التخصصات.

وأشاد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بظهور الجامعة في موضوع من موضوعات هذا العام في التصنيف، ما يعد إنجازًا غير مسبوق يضاف إلى إنجازات الجامعة.

تصدر الجامعة للمراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية

وأكد استمرار تصدر الجامعة للمراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يعود للخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، كما أشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وجودة إنتاجهم العلمي.