أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، استقرار أسعار الدواجن اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق والمحلات، بعد أن سجلت تراجعا ملحوظا الأيام الماضية، ويرجع سبب ذلك إلى قرار الحكومة المصرية بتخفيض أسعار العديد من السلع الغذائية بنسبة 25%، التي من بينها الدواجن، كما ساهم التوازن القائم بين العرض والطلب في ثبات الأسعار اليوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق والمحلات، التي جاءت كما يلي:

- يسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الاثنين 65 جنيها داخل المزرعة.

- كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 110 جنيهات.

- فيما يسجل سعر الدجاج الأمهات اليوم داخل المزرعة 60 جنيها.

- بينما وصل سعر الدجاج الساسو اليوم إلي 90 جنيها وذلك في المزرعة.

أسعار الدواجن البيضاء

- فيما يتراوح سعر الدجاج الأبيض اليوم في محلات بيع الطيور الحية ما بين 71 و73 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الدجاج البلدي اليوم الاثنين يصل إلى 115 جنيها.

- كما يتراوح سعر الدجاج الأمهات في محلات بيع الطيور الحية ما بين 70 و71 جنيها.

- وعن لسعر كيلو البانية اليوم الاثنين يتراوح ما بين 170 و175 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الاثنين في الأسواق والمحلات، تسجل هدوءا ملحوظا ليتروح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و26.25 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 9.5 و10.5 جنيها فيما يتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 14 و15 جنيها ويتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 16 و17 جنيها.