ضبط 700 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك في المنيا

شدد اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

حملة تفتيشية على أسواق المحافظة

وقال الدكتور فتحى عبد العال، مدير مديرية الطب البيطرى في المنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت 703 كجم لحوم بلدية ودواجن ولحوم مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال 13 حملة تفتيشية بالأسواق على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الماضى، وذلك قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، وتم تحرير 30 محضر مخالفات، مشيراً إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقاً للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

ردع المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تم ذبح عدد 1664 رأس ماشيه بالمجازر تحت الإشراف البيطرى الكامل فى 38 مجزرا على مستوى مراكز المحافظة المختلفة خلال الأسبوع الماضى حتى 19 أكتوبر، مشيراً إلى المتابعة المستمرة تحقيق الانضباط وردع المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.