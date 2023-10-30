«الهلال الأحمر» بعد استقبال 57 طائرة مساعدات لغزة: نقطة في محيط الاحتياجات

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، إن هناك تعاون مستمر وتواصل متبادل مع الهلال الأحمر الفلسطيني منذ اللحظة الأولى لاندلاع أحداث غزة، لافتا إلى أنهم يرسلون احتياجات قطاع غزة من خلال لجنة متواجدة في المكتب الرئيسي بالقاهرة، وأن العمل مستمر ومتواصل على مدار الساعة ليلا ونهارا.

57 طائرة مساعدات لأهالي غزة

وأضاف «زايد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى المصرية: «دورنا توفير احتياجات قطاع غزة، وإرسالها إلى كل المؤسسات والتحالف الوطني والمنظمات الأممية، من أجل دخولها إلى غزة»، مشيرا إلى أن هناك 57 طائرة تحمل مساعدات لأهالي غزة وصلت من مختلف دول العالم حتى الأمس، وكانت أول طائرة من الأردن الشقيق، بينما جرى استقبال طائرتين من فرنسا بحضور السفير الفرنسي بالأمس، شملا مجموعة من الأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

آلاف الأطنان من المواد الغذائية

وتابع رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، بأن مجموعة الطائرات التي وصلت حتى أمس الأحد، حملت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن كل ما تم إرساله يعد نقطة قي محيط من احتياجات قطاع غزة.